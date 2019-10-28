Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM В Екатеринбурге противники строительства мусоросортировочного комплекса на окраине городского округа намерены выйти на митинг. Массовое мероприятие состоится 3 ноября в парке им. 50-летия ВЛКСМ на пересечении улиц Ясная и Шаумяна.

Как сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» организатор мероприятия Эдуард Мансуров, проведение митинга согласовано в министерстве общественной безопасности Свердловской области. Участники мероприятия намерены выступить против строительства мусороперерабатающего завода и полигона в Шабрах на границе с Сысертским городским округом.

Отметим, что организаторы подали заявку на проведение митинга в центре Екатеринбурга на площади Труда. Однако в министерстве общественной безопасности не согласовали массовое мероприятие в данном месте и предложили провести митинг вдали от центра.