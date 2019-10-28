Ашхабад, 28 октября 2019, 10:29 — REGNUM Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркмении и Малайзии подписали туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов и малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад, сообщает агентство «Туркмения сегодня».
Отмечается, что программа сотрудничества рассчитана на 2020−2021 годы. Кроме того, в рамках двусторонних переговоров на высшем уровне стороны приняли документ о подготовке дипломатов. Главы государств также приняли совместное заявление по итогам визита премьер-министра Малайзии в Ашхабад.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что малайзийские партнеры получили предложение совместно использовать инфраструктуру Туркменбашинского международного морского порта.
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