Ашхабад, , 10:29 — REGNUM Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркмении и Малайзии подписали туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов и малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Отмечается, что программа сотрудничества рассчитана на 2020−2021 годы. Кроме того, в рамках двусторонних переговоров на высшем уровне стороны приняли документ о подготовке дипломатов. Главы государств также приняли совместное заявление по итогам визита премьер-министра Малайзии в Ашхабад.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что малайзийские партнеры получили предложение совместно использовать инфраструктуру Туркменбашинского международного морского порта.

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