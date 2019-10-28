Киев, , 10:21 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не видит оснований для возвращения делегации Украины в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он сообщил 27 октября в эфире телеканала ICTV.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было», — рассказал Разумков.

Он назвал решение украинской делегации отказаться от участия в работе ПАСЕ «абсолютно корректным и правильным», а также отметил, что вопрос о возвращении делегации будет решать Верховная рада Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков рассказал, что срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса завершается в конце 2019 года. Дальнейшая его судьба зависит от переговоров в «нормандском формате».

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