Москва, , 10:22 — REGNUM Действия США и Запада в целом по отношению к России являются «нечестными и безответственными». Об этом написал в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Бывший советский лидер отметил, что на Западе на Россию постоянно возлагают всю ответственность за происходящие спорные события в мире, а также пытаются испортить ее отношения с другими странами. Причем, как считает Горбачев, Россия, несмотря на это, стремится к диалогу и принимает активное участие в разрешении международных конфликтов.

«Лепить из России «образ врага», только и думающего, как бы насолить Америке, Западу, просто нечестно и безответственно», — написал в книге экс-политик.

От также назвал действия Запада «ошибкой», которую возможно исправить.

Книга Михаила Горбачева «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» была опубликована издательством «Весь мир». На немецком языке ее выпустило издательство Siedler. В своей книге бывший президент рассуждает о новых опасностях «глобального мира», который наступил, и который еще, по его словам, еще не осмыслен.