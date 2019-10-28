Петропавловск-Камчатский, , 10:32 — REGNUM Губернаторы — аутсайдеры дальневосточных регионов, Александр Левинталь (ЕАО) и Владимир Илюхин (Камчатка) могут покинуть свои посты весной 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Газета Ведомости со ссылкой на собственные источники, прогнозирует отставки губернаторов ЕАО и Камчатки весной 2020 года. При этом издание сообщает, что падение рейтинга Владимира Илюхина в последнее время остановилось в связи с назначением председателя правительства, прямыми эфирами с населением. Однако это вряд ли соответствует действительности. Если внимательно изучить комментарии камчатцев в социальных сетях, становится понятно, что ещё один чиновник в камчатской власти вряд ли вызвал одобрение у жителей полуострова, а прямые эфиры камчатцы восприняли вполне правильно: как попытку задобрить раздраженных людей перед выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке акции протеста против губернатора Илюхина и его команды не утихают с начала 2018 года. Требовали его отставки люди и раньше, но акции были менее массовыми. В ответ на обоснованные претензии населения по поводу катастрофического падения уровня жизни, гигантских зарплат и пенсий чиновников краевого правительства, краевые власти четыре раза подряд ужесточали региональный закон «Об отзыве губернатора», сделав эту процедуру практически невыполнимой. Эксперты назвали введение должности председателя правительства странным маневром, усомнившись в эффективности нововведения.

ЕАО — беднейший регион ДФО и один из самых бедных в РФ. Каждый четвёртый житель там официально живёт за чертой бедности. Население, доведенное до отчаяния постоянными невзгодами, требует отставки Александра Левинталя. Однако эксперт ИА REGNUM, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов полагает, что депрессивная ЕАО способна сломать карьеру любого управленца. И заходить в этот регион без мощной поддержки федеральных властей и квалифицированной команды бессмысленно.