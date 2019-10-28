* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, , 10:16 — REGNUM Президент Демократической партии Курдистана Масуд Барзани заявил, что борьба с терроризмом должна продолжится, несмотря на ликвидацию лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакара аль-Багдади, об этом 28 октября сообщает Kurdistan.ru.

Курдский лидер подчеркнул, что уничтожения главаря «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является важным событием, которое нанесет существенный ущерб боевикам.

«Крайне важно, чтобы все понимали, что это не конец ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что война против терроризма должна продолжится», — отметил Барзани в комментарии изданию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации лидера указанной преступной группировки в Сирии.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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