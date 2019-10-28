Бишкек, , 09:53 — REGNUM Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков доставлен в здание Свердловского суда в принудительном порядке в рамках дела о модернизации Бишкекской ТЭЦ. Об этом 28 октября сообщил журналистам адвокат экс-председателя правительства Замир Жоошев.

По его словам, Исаков отказывается выходить из конвойной комнаты. Адвокат отметил, что его подзащитный не хочет участвовать в судебном заседании и требует допросить двух свидетелей. Жоошев добавил, что свидетели также должны быть доставлены, согласно постановлению суда.

Напомним, 24 октября Свердлвский суд Бишкека рассматривал дело о модернизации ТЭЦ. Подсудимый Сапар Исаков отказался выходить из камеры СИЗО ГКНБ и явиться на слушания.

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