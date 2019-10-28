Бейрут, , 09:52 — REGNUM Десятки тысяч демонстрантов в Ливане образовали цепь из людей, протянувшуюся на 170 км, об этом 27 октября сообщает Al Jazeera.

Данная акция была призвана продемонстрировать национальное единство протестного движения, объединяющего манифестантов по всей стране.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане продолжаются 11 дней. Причиной недовольства граждан является попытка властей страны повысить налоги.

Бурные манифестации привели к отставке ряда министров, а премьер-министр страны Саад Харири выступил с планом масштабных реформ в стране, несмотря на это демонстрации продолжаются.

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