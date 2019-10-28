Чандигарх , , 09:53 — REGNUM Лидер старейшей партии Индии «Индийского национального конгресса» (ИНК) и бывший главный министр штата Харьяна Бхупиндер Сингх Худа заявил, что местная оппозиционная партия «Джаннаяк джаната парти» (ДДП) подвела народ Харьяны, вступив в коалицию с правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП). Об этом 28 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Бхупиндер Сингх Худа, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Население Харьяны выступило против БДП, отняв у правящей партии мандат, а ДДП не оправдала доверие народа, вернув власть обратно БДП». Тем не менее, оппозиционер пожелал удачи новому правительству штата и подчеркнул необходимость координации позиций БДП и ДДП по различным вопросам.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Харьяна. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» получила 40 из 90 мест, а «Индийский национальный конгресс» — 31 место в заксобрании штата. Новая местная партия «Джаннаяк джаната парти», набравшая 10 мест в законодательном собрании Харьяны, оказала поддержку правящей БДП, позволив ей сформировать коалиционное правительство в штате.