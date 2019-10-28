Лондон, , 09:45 — REGNUM Мэр турецкого города Санкактепе Сейма Догуку заявила, что на нее в Великобритании было совершено нападение со стороны сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 28 октября политик сообщила на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел в столице Соединенного Королевства, городе Лондон. Во время заседания Международного союза муниципалитетов.

По словам политика, сторонники РПК выкрикивали лозунги, направленные на критику президента Турции Реджепа Эрдогана, а также обвиняли Анкару в убийстве мирных граждан в Сирии.

«Мы не могли молчать против лжи, клеветы и оскорблений. Поэтому я выкрикнула — «Вы лжете», после чего на нас напали», — отметила Догуку, добавив, что ее побили плакатами.

Мэра защищали двое полицейских, но этого оказалось недостаточно. Тем не менее, она вместе со своим супругом благополучно покинула место происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана ведет борьбу с правительством Турции за право обладания собственной автономией. Вооруженный конфликт продолжается около 30 лет.

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