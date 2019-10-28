Париж, , 09:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится в понедельник, 28 октября, с представителями французского совета мусульманской веры, передает BFM TV.

«Я собираюсь встретиться с представителями французского совета мусульманской веры», — заявил глава государства.

Известно, что темой встречи станет уважение абсолютно всех законов Республики со стороны мусульманских сограждан. В последнее время в стране встал вопрос об отношениях между исламом и светским мышлением.

Эммануэль Макрон заявил, что объявит «в ближайшие недели» ряд мер по борьбе с разобщенностью общества в сферах образования, здравоохранения и различных органах по оказанию услуг населению.

Издание отмечает, что во вторник, 29 октября, Сенат во Франции рассмотрит предложение республиканцев о запрете ношения религиозных символов родителями во время сопровождения в школьных поездках.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения Франции, 78% респондентов считают, что светское мышление находится под угрозой.

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