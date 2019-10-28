Нью-Дели, , 09:52 — REGNUM Наследник престола Соединенного Королевства принц Чарльз посетит Индию в ноябре 2019 года. Об этом 28 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Принц Чарльз прибудет в столицу Индии Нью-Дели 13 ноября, а продолжительность визита составит два дня. В ходе своего десятого визита в Индию наследник престола Соединенного Королевства обратит особое внимание на проблемы устойчивости мировых рынков, изменения климата, а также на социально ответственных бизнесе и инвестициях.

Напомним, что предыдущий визит в Индию принца Чарльза с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской, состоялся в ноябре 2017 года. Тогда члены королевской семьи также посетили Бруней, Сингапур и Малайзию. Примечательно, что в октябре 2019 года принц Уильям и его супруга Кейт посетили Пакистан, который традиционно выступает противником Индии на международной арене.