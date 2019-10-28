Кривой Рог, Украина, , 09:40 — REGNUM Власти Украины продолжают националистический курс, выстроенный режимом экс-президента страны Петра Порошенко, сообщили 27 октября в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

К такому выводу политики пришли после вопиющего случая, когда житель Кривого Рога был осуждён за ношение красной футболки с гербом СССР. Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменили испытательным сроком.

Читайте также: В Кривом Роге житель Украины был осуждён за ношение футболки с гербом СССР

«Судилище в Кривом Роге еще раз доказывает, что нынешняя власть не собирается менять националистический идеологический курс, проложенные режимом Порошенко. Ни одно решение по переписыванию истории, героизации пособников фашизма не отменено, и все они продолжают действовать», — сказано в сообщении.

В партии отметили, что команда президента Украины Владимира Зеленского окончательно превращается в идейных продолжателей дела Порошенко, призвали отменить так называемый «закон о декоммунизации» и реабилитировать всех осуждённых, согласно этому «закону».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что положительно относится к процессу «декоммунизации». Он считает, что отказ от прошлого должен проходить «осознанно», и не сводиться к простому запрету символики.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр культуры Украины поддерживает «осознанную декоммунизацию»