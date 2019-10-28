* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Токио, , 09:28 — REGNUM Высоко оценили сообщение о ликвидации лидера «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади в правительстве Японии. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга 28 октября на пресс-конференции в Токио.

«Это важный шаг к миру и стабильности. Можно высоко оценить такой результат», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что аль-Багдади покончил с собой на северо-западе Сирии, когда не смог убежать от американских военных. Это уже не первое сообщение о смерти лидера террористов.

В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией о действиях США и подвергли сомнению заявление Трампа.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.