* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 09:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган приветствовал ликвидацию главаря ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, об этом 28 октября он сообщил на своей странице в Twitter.

«Турция и впредь будет поддерживать контртеррористические действия, как это было и раньше», — отметил Эрдоган.

«Заплатив высокую цены в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Рабочей партией Курдистана и другими террористическими организациями, Турция приветствует данное событие», — добавил президент.

Как передавало ИА REGNUM, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации бывшего лидера «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сирии. В Москве данную информацию подвергли сомнению.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.