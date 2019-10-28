Уфа, , 09:16 — REGNUM В Башкирии изменены названия нескольких министерств и ведомств. Об этом 28 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Глава Башкирии подписал указ, в котором определил новую структуру органов исполнительной власти республики.

Согласно данному документу, в структуру исполнительных органов Башкирии входят 14 министерств, 11 государственных комитетов, 4 управления, одно агентство и одна государственная инспекция.

Государственный комитет Башкирии по предпринимательству и туризму теперь разделен на два госкомитета: госкомитет по предпринимательству и госкомитет по туризму.

Министерство экономического развития Башкирии теперь станет республиканским министерством экономического развития и инвестиционной политики. Республиканское министерство промышленности и инновационной политики преобразовано в министерство промышленности и энергетики Башкирии. Министерство образования региона становится республиканским министерством образования и науки. Государственный комитет Башкирии по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» становится республиканским министерством цифрового развития государственного управления.

Госкомитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития преобразован в госкомитет республики по конкурентной политике.