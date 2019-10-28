Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM В столице Среднего Урала не успели завершить ремонт центральных улиц города. Об этом сообщает ЕАН.

Ранее вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов ставил рабочим срок до 28 октября, чтобы те успели уложить плитку на проспекте Ленина. Тем не менее, многие участки до сих пор не благоустроены.

Прямо сейчас на проспекте идут дорожные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на ремонт проспекта Ленина пожаловался уральский драматург Николай Коляда. Театральный деятель обратился к мэру и губернатору с просьбой повлиять на затянувшиеся работы.

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