28 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Именно при президенте Александре Вучиче в 2018 году товарооборот между Россией и Сербией достиг 3,06 млрд долларов. За год показатель вырос на рекордные 18,6%. А в ноябре 2018 года глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил о готовности республики наращивать торговлю с Россией.

Пётр Искендеров, , 09:07 — REGNUM Второй этап совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне «Славянский щит -2019» (23-29 октября) ознаменовался знаковым для двусторонних отношений событием. Впервые на территорию Сербии (и вообще за пределы России) были доставлены зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы«Панцирь-С». По сообщению министерстваобороны России, перед подразделениями была поставлена совместная с сербской стороной задача по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Сербия

Дивизион С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» были развернуты на территории авиабазы «Батайница». Они вошли в группировку сил и средств ПВО, которая отрабатывает действия по противовоздушной обороне охраняемого района. Следует отметить, что первый этап учений «Славянский щит - 2019» прошел в сентябре на территории России в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения российских военно-космических сил.

Нынешние учения являются подготовительной фазой проработки Сербией вопроса о закупке соответствующих российских комплексов,способной стать прорывом в укреплении военно-политических позиций России на Балканах и во всей Юго-Восточной Европе. При этом вопрос находится на непосредственном контроле президента Сербии АлександраВучича и высшего военного руководства страны.

Белград традиционно проявлял интерес к российским зенитным ракетным комплексам. Соответствующие вопросы обсуждались еще во времена президента Югославии Слободана Милошевича во второй половине 1990-х годов (тогда речь шла о ЗРК С-300),однако сделка не была заключена — и это стало одним из факторов,подвигнувших НАТО на начало военно-воздушной операции 1999 года.

Международное военно-техническое сотрудничество является одним из приоритетов внешней политики России. Как показал прошедший в Сочи первый саммит Россия-Африка, интерес к российскомуоружию растет даже в бедных африканских государствах в условиях острой конкуренции ведущих игроков. А совместные с Сербией учения с применением комплексов С-400 и батарей «Панцирь-С» по своему морально-психологическому воздействию на Запад намного превосходят даже знаменитый марш-бросок российских десантников на приштинский аэродром «Слатина» в июне 1999 года.

И отклики на укреплениевоенно-технического сотрудничества последовали незамедлительно — правда, отнюдь не только со стороны Запада. Оперативнеедругих насобытия на сербской авиабазе «Батайница» откликнулся российский государственныйтелеканал RussiaToday (RT), призванныйиспользовать деньги российских налогоплательщиков для продвижения национальных интересов за рубежом.

Аккурат день в день с размещением ЗРК С-400 в Сербии руководство RTрешило передать вэфир интервью бывшего сербского министра иностранных дел Сербии и одногоиз лидеров нынешней оппозицииВукаЕремича. Интервью — полное нападок на президентаАлександраВучича и его политику в отношении России.

Лучшего подарка российским «партнерам» в лице США и НАТО от RTтрудно себе представить. Главу государства,давшего добро на столь важный шаг по укреплению военно-технического взаимодействия Москвы и Белграда, российский пропагандистский телеканал фактически обвинил в предательстве национальных интересов Сербии. Причем сделано это устами не скрывающего своей прозападной ориентации сербского политика. В винуАлександруВучичу ставится длинный перечень «грехов» — от попыток урегулировать косовскую проблему посредством раздела края до «ликвидации» боснийскойРеспублики Сербской и втягивания самой Сербии в НАТО (очевидно, вместе с комплексами С-400 и батареями «Панцирь-С»).

Само по себесопоставление беспрецедентных по размахусовместных военных учений России и Сербиии технического вопросараздела Косово нелепо. Оно наглядно говорит об уровне работы сербской редакцииRT и руководства телеканала.

Еще сомнительнее выглядит фигура самого ВукаЕремича в контексте косовской проблемы. Той самой проблемы, которая видится RTболее важной для России, нежели развитие военно-технического сотрудничества с Сербией. Стоит напомнить, что вершиной политической карьеры нынешнего активиста сербской оппозиции было кресло председательствующего в Генеральной Ассамблее ООН, которое он занимал в 2012-2013 годах. Однако это отнюдь не помогло Белграду в отстаивании собственных интересов в Косово.

В противовес этому именно президентство АлександраВучича(которое Еремич безуспешно оспаривал в ходе президентских выборов 2017 года) принесло существенные подвижки по данной проблеме. За последние несколько лет примерно два десятка государств отозвали свои признания самопровозглашенной независимости Косово. Белград и Приштина смогли выйти на конкретные договоренности пореальному обеспечению интересов косовских сербов и защиты православных святынь в крае. Данный план предусматривает раздел Косово с восстановлением контроля Белграда над населеннымисербами северными районами, а также фактический международный протекторат над сербскими анклавами в глубине косовской территории. Очевидно, что это максимум того, на что сегодня можетрассчитывать Сербияичто объективно поможет и России снять с себя бремя косовской проблемы и приступить к реализации крупных региональных проектов, в том числе в сфере энергетики, с участием как Белграда, так и Приштины и Тираны.

Столь милый российскому телеканалу RTВук Еремич придерживается другого подхода. По его мнению, «разграничение» Косово станет рубиконом для АлександраВучича, а когда этот рубиконбудет перейден, для сербского президента останется «только один путь, который завершится членством в НАТО».

Увязывание раздела Косово как единственного реального способа защиты интересов косовских сербов с членством в НАТО само по себе выглядит довольно забавно. Однако альтернативный вариант, на который готов толкнуть СербиюВукЕремич (а в его лице, очевидно, и сербская оппозиция), — это уже даже не сохранение косовского тупика. Это де-факто поощрениевоенной акции Приштины против косовских сербовпо образцу операции хорватской армии против сербской Краины в 1995 году.

Вот такому «радетелю» сербских и российский интересов предоставил свой эфир российский официальный телеканалRussiaToday— причем сделал это не только на фоне российско-сербских военных учений, но и накануне визита в Москву главы сербского правительства АныБрнабич для участия вцеремонии подписания — вопреки беспрецедентному давлению Запада -соглашения о свободной торговле Сербии и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ 25 октябряподписали председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, премьер-министры стран ЕАЭС и премьер-министр Республики Сербия Ана Брнабич. Документ гармонизирует условия торговли Белоруссии, Казахстана и России с Сербией, уже заключивших ранее двусторонние договоренности о свободной торговле, а также создает аналогичные условия для товаров из Армении и Киргизии, не имевших подобных договоренностей с Сербией. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, обращаясь к премьер-министру Сербии, заявил, что сотрудничество ЕАЭС и Сербии выходит на новый уровень: «Это знаковое событие в наших торгово-экономических отношениях. Мы рассчитываем, что будет расти торговля, в первую очередь за счет снижения ввозных пошлин. И для Сербии плюсы от соглашения с ЕАЭС ощутимы. Сербские товары на более выгодных условиях смогут войти на рынок союза. Этот рынок уже сейчас составляет 183 млн потребителей. Совокупный ВВП приближается к 2 трлн долларов. И, конечно, товары стран-участниц союза будут лучше представлены на сербском рынке по разумным ценам».

Именно при президенте АлександреВучиче в 2018 году товарооборот между Россией и Сербией достиг 3,06 млрд долларов. За год показатель вырос на рекордные 18,6%. А в ноябре 2018 года глава МИД Сербии ИвицаДачич заявил о готовности республики наращивать торговлю с Россией.

Что до военно-технического сотрудничества, то президент Вучич, по версии ВукаЕремича, ведущий страну в НАТО, в тот же день,25 октября,заявил, что Сербия уже закупила у России один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»: «Как известно, одну систему «Панцирь-С» мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Наши люди очень довольны, они тренируются».

Президент Вучич назвал эту систему «фантастической» и отметил, что она перехватывает все летающие объекты, особенно беспилотные самолеты и крылатые ракеты. Сербский лидер признал, что Сербия пока не может позволить себе российские С-400, но подчеркнул, что его страна хотела бы иметь такие ЗРК.

Однако похоже, что подобные конкретные шаги действующей сербской власти в направлении реального укрепления экономического и военно-политического сотрудничества отнюдь не являются серьезными для главного государственного проводника российских интересов за рубежом в лице RT. Для него интереснее и, очевидно, перспективнее оппозиционер ВукЕремич с его демагогией и стремлением вбить клин в отношения Москвы и Белграда.

Что же, с такими друзьями, как говорится, и врагов не надо. Вот только к какой из этих двух категорий относить после этого сам телеканал RussiaToday?

Искендеров Петр Ахмедович, автор проектаwww.balkanist.ru, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Вопросы истории», старший научный сотрудник Института славяноведения РАН — специально для ИА REGNUM