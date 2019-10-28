Пётр Искендеров, 28 октября 2019, 09:07 — REGNUM Второй этап совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне «Славянский щит -2019» (23-29 октября) ознаменовался знаковым для двусторонних отношений событием. Впервые на территорию Сербии (и вообще за пределы России) были доставлены зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы«Панцирь-С». По сообщению министерстваобороны России, перед подразделениями была поставлена совместная с сербской стороной задача по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Сербия
Сербия

Дивизион С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» были развернуты на территории авиабазы «Батайница». Они вошли в группировку сил и средств ПВО, которая отрабатывает действия по противовоздушной обороне охраняемого района. Следует отметить, что первый этап учений «Славянский щит - 2019» прошел в сентябре на территории России в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения российских военно-космических сил.

Нынешние учения являются подготовительной фазой проработки Сербией вопроса о закупке соответствующих российских комплексов,способной стать прорывом в укреплении военно-политических позиций России на Балканах и во всей Юго-Восточной Европе. При этом вопрос находится на непосредственном контроле президента Сербии АлександраВучича и высшего военного руководства страны.

Белград традиционно проявлял интерес к российским зенитным ракетным комплексам. Соответствующие вопросы обсуждались еще во времена президента Югославии Слободана Милошевича во второй половине 1990-х годов (тогда речь шла о ЗРК С-300),однако сделка не была заключена — и это стало одним из факторов,подвигнувших НАТО на начало военно-воздушной операции 1999 года.

Международное военно-техническое сотрудничество является одним из приоритетов внешней политики России. Как показал прошедший в Сочи первый саммит Россия-Африка, интерес к российскомуоружию растет даже в бедных африканских государствах в условиях острой конкуренции ведущих игроков. А совместные с Сербией учения с применением комплексов С-400 и батарей «Панцирь-С» по своему морально-психологическому воздействию на Запад намного превосходят даже знаменитый марш-бросок российских десантников на приштинский аэродром «Слатина» в июне 1999 года.

И отклики на укреплениевоенно-технического сотрудничества последовали незамедлительно правда, отнюдь не только со стороны Запада. Оперативнеедругих насобытия на сербской авиабазе «Батайница» откликнулся российский государственныйтелеканал RussiaToday (RT), призванныйиспользовать деньги российских налогоплательщиков для продвижения национальных интересов за рубежом.

Аккурат день в день с размещением ЗРК С-400 в Сербии руководство RTрешило передать вэфир интервью бывшего сербского министра иностранных дел Сербии и одногоиз лидеров нынешней оппозицииВукаЕремича. Интервью — полное нападок на президентаАлександраВучича и его политику в отношении России.

Лучшего подарка российским «партнерам» в лице США и НАТО от RTтрудно себе представить. Главу государства,давшего добро на столь важный шаг по укреплению военно-технического взаимодействия Москвы и Белграда, российский пропагандистский телеканал фактически обвинил в предательстве национальных интересов Сербии. Причем сделано это устами не скрывающего своей прозападной ориентации сербского политика. В винуАлександруВучичу ставится длинный перечень «грехов» — от попыток урегулировать косовскую проблему посредством раздела края до «ликвидации» боснийскойРеспублики Сербской и втягивания самой Сербии в НАТО (очевидно, вместе с комплексами С-400 и батареями «Панцирь-С»).

Само по себесопоставление беспрецедентных по размахусовместных военных учений России и Сербиии технического вопросараздела Косово нелепо. Оно наглядно говорит об уровне работы сербской редакцииRT и руководства телеканала.

Еще сомнительнее выглядит фигура самого ВукаЕремича в контексте косовской проблемы. Той самой проблемы, которая видится RTболее важной для России, нежели развитие военно-технического сотрудничества с Сербией. Стоит напомнить, что вершиной политической карьеры нынешнего активиста сербской оппозиции было кресло председательствующего в Генеральной Ассамблее ООН, которое он занимал в 2012-2013 годах. Однако это отнюдь не помогло Белграду в отстаивании собственных интересов в Косово.

В противовес этому именно президентство АлександраВучича(которое Еремич безуспешно оспаривал в ходе президентских выборов 2017 года) принесло существенные подвижки по данной проблеме. За последние несколько лет примерно два десятка государств отозвали свои признания самопровозглашенной независимости Косово. Белград и Приштина смогли выйти на конкретные договоренности пореальному обеспечению интересов косовских сербов и защиты православных святынь в крае. Данный план предусматривает раздел Косово с восстановлением контроля Белграда над населеннымисербами северными районами, а также фактический международный протекторат над сербскими анклавами в глубине косовской территории. Очевидно, что это максимум того, на что сегодня можетрассчитывать Сербияичто объективно поможет и России снять с себя бремя косовской проблемы и приступить к реализации крупных региональных проектов, в том числе в сфере энергетики, с участием как Белграда, так и Приштины и Тираны.

Столь милый российскому телеканалу RTВук Еремич придерживается другого подхода. По его мнению, «разграничение» Косово станет рубиконом для АлександраВучича, а когда этот рубиконбудет перейден, для сербского президента останется «только один путь, который завершится членством в НАТО».

Увязывание раздела Косово как единственного реального способа защиты интересов косовских сербов с членством в НАТО само по себе выглядит довольно забавно. Однако альтернативный вариант, на который готов толкнуть СербиюВукЕремич (а в его лице, очевидно, и сербская оппозиция), — это уже даже не сохранение косовского тупика. Это де-факто поощрениевоенной акции Приштины против косовских сербовпо образцу операции хорватской армии против сербской Краины в 1995 году.

Вот такому «радетелю» сербских и российский интересов предоставил свой эфир российский официальный телеканалRussiaToday— причем сделал это не только на фоне российско-сербских военных учений, но и накануне визита в Москву главы сербского правительства АныБрнабич для участия вцеремонии подписания — вопреки беспрецедентному давлению Запада -соглашения о свободной торговле Сербии и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ 25 октябряподписали председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, премьер-министры стран ЕАЭС и премьер-министр Республики Сербия Ана Брнабич. Документ гармонизирует условия торговли Белоруссии, Казахстана и России с Сербией, уже заключивших ранее двусторонние договоренности о свободной торговле, а также создает аналогичные условия для товаров из Армении и Киргизии, не имевших подобных договоренностей с Сербией. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, обращаясь к премьер-министру Сербии, заявил, что сотрудничество ЕАЭС и Сербии выходит на новый уровень: «Это знаковое событие в наших торгово-экономических отношениях. Мы рассчитываем, что будет расти торговля, в первую очередь за счет снижения ввозных пошлин. И для Сербии плюсы от соглашения с ЕАЭС ощутимы. Сербские товары на более выгодных условиях смогут войти на рынок союза. Этот рынок уже сейчас составляет 183 млн потребителей. Совокупный ВВП приближается к 2 трлн долларов. И, конечно, товары стран-участниц союза будут лучше представлены на сербском рынке по разумным ценам».

Именно при президенте АлександреВучиче в 2018 году товарооборот между Россией и Сербией достиг 3,06 млрд долларов. За год показатель вырос на рекордные 18,6%. А в ноябре 2018 года глава МИД Сербии ИвицаДачич заявил о готовности республики наращивать торговлю с Россией.

Что до военно-технического сотрудничества, то президент Вучич, по версии ВукаЕремича, ведущий страну в НАТО, в тот же день,25 октября,заявил, что Сербия уже закупила у России один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»: «Как известно, одну систему «Панцирь-С» мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Наши люди очень довольны, они тренируются».

Президент Вучич назвал эту систему «фантастической» и отметил, что она перехватывает все летающие объекты, особенно беспилотные самолеты и крылатые ракеты. Сербский лидер признал, что Сербия пока не может позволить себе российские С-400, но подчеркнул, что его страна хотела бы иметь такие ЗРК.

Однако похоже, что подобные конкретные шаги действующей сербской власти в направлении реального укрепления экономического и военно-политического сотрудничества отнюдь не являются серьезными для главного государственного проводника российских интересов за рубежом в лице RT. Для него интереснее и, очевидно, перспективнее оппозиционер ВукЕремич с его демагогией и стремлением вбить клин в отношения Москвы и Белграда.

Что же, с такими друзьями, как говорится, и врагов не надо. Вот только к какой из этих двух категорий относить после этого сам телеканал RussiaToday?

Искендеров Петр Ахмедович, автор проектаwww.balkanist.ru, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Вопросы истории», старший научный сотрудник Института славяноведения РАН — специально для ИА REGNUM