Киев, , 09:11 — REGNUM Один из близких соратников экс-президента Украины Петра Порошенко, экс-депутат Верховной рады Александр Грановский получил визу, которая даёт ему право стать гражданином Израиля, сообщило 26 октября издание Kyiv Post со ссылкой на собственные источники.

Источники отмечают, что 18 августа 2019 года Грановский получил визу типа «алия», и на следующий день покинул Украину. Данная виза позволяет ему получить паспорт гражданина Израиля по прибытии в аэропорт Тель-Авива.

Экс-депутат отказался комментировать информацию о получении израильской иммиграционной визы, хотя ранее неоднократно опровергал наличие гражданства других стран.

Источники издания также подтвердили, что в июле 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело против Грановского. Экс-депутата подозревают в превышении полномочий.

Напомним, Израиль не выдаёт своих граждан правоохранительным органам других стран.

Ранее популярный украинский журналист Анатолий Шарий опубликовал переписку Грановского за 2015 год, в которой тот якобы давал распоряжения чинить препятствия работе юристов Андрея Довбенко и Андрея Портнова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук опубликовал видео, которое косвенно указывает на то, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов является гражданином США.

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