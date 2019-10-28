Махачкала, , 09:05 — REGNUM Назначен новый статс-секретарь — заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Распоряжением председателя правительства республики Артема Здунова должность занял кандидат юридических наук Марат Зейналов.

С февраля 2001 года Зейналов работал в министерстве юстиции Дагестана, в последние годы занимал должность начальника отдела по делам некоммерческих организаций. С февраля 2011 года он также преподавал в Дагестанском государственном институте народного хозяйства, был доцентом кафедры гражданского права.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее консультант организационно-проектного управления администрации главы и правительства Дагестана Патимат Куппинская была переведена на должность помощника заместителя председателя правительства республики Рамазана Джафарова.