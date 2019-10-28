Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Обеспокоенность по поводу возможности начала этнических чисток в Сирии высказал бывший премьер-министр Иракского Курдистана и нынешний президент Ирака Бархам Салех в интервью телеканалу HBO.

«Я обеспокоен относительно этнических чисток. Это было в трагической истории курдского народа, это опасно и трагично», — заявил иракский лидер, вспоминая историю курдско-турецких отношений.

Стоит отметить, что в интервью говорилось о решении президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. Салех заявил, что после этого террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) снова активизируют свою деятельность.

Как передавало ИА REGNUM, Трамп сначала объявил о выводе основных сил США из Сирии. После этого были замечены колонны американских военнослужащих, которые выдвинулись в сторону Ирака. Потом президент США заявил, что необходимо защитить в Сирии месторождения нефти и военные стали возвращаться.

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