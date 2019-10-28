Куньмин, Китай, , 08:58 — REGNUM 87-й совместный патруль с участием Таиланда, Лаоса и Мьянмы завершился на реке Меконг с возвращением китайских кораблей в порт Гуанлэй в провинции Юньнань на юго-западе КНР, передает агентство Синьхуа.

В общей сложности 128 правоохранителей из четырех стран приняли участие в миссии на шести кораблях, пройдя 563 км за четыре дня, сообщили в Юньнаньском провинциальном департаменте общественной безопасности.

Отметим, что с начала 2019 года было проведено десять совместных патрулей с участием 73 судов и 1706 правоохранителей. В рамках патрулей прошло также несколько совместных учений, а также ряд расследований по обеспечению безопасности на реке Меконг. Главная цель — борьба с речным пиратством и наркоторговлей.

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