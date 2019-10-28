Додома, , 08:51 — REGNUM По завершении саммита «Россия — Африка» в Сочи премьер-министр Танзании Кассим Маджалива прибыл в Баку, где он будет представлять президента восточноафриканской страны Джона Магуфули на 18-м саммите Движения неприсоединения. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации, опубликованной пресс-службой премьер-министра Танзании, на саммите Движения неприсоединения обсудят методы решения политических, экономических и общественных трудностей, с которыми сталкиваются страны-члены организации в наши дни.

Кроме того, на саммите обсудят вопросы, касаемые интересов стран, входящих в Движение неприсоединения. По программе, первым делом на саммите обсудят вопросы, выдвинутые на предварительной встрече министров и высокопоставленных должностных лиц.

По прибытии в Азербайджан Маджаливу встретил заместитель премьер-министра страны Али Ахмадов в сопровождении правительственных чиновников, отмечают журналисты. По информации издания, на саммите премьер-министра Танзании будут сопровождать заместитель министра иностранных дел Танзании Дамаси Ндумбаро и посол Танзании в РФ, также аккредитованный на Азербайджан, генерал-майор в отставке Симон Мумви.