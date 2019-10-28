Нью-Дели, , 09:52 — REGNUM Индийское руководство намерено оспорить в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) отказ Пакистана предоставить самолёту премьер-министра Индии Нарендры Моди право пролёта через своё воздушное пространство. Об этом 28 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на источники в правительстве Индии.

Конфликт между Индией и Пакистаном Иван Шилов © ИА REGNUM

Информаторы издания подчеркнули, что, хотя Исламабад пользуется своим суверенным правом закрыть воздушное пространство для полётов иностранных самолётов, существует международно-правовой обычай, согласно которому государства предоставляют право пролёта над своей территорией самолётам глав других государств в качестве жеста доброй воли. Анонимные источники утверждают, что Нью-Дели намерен обратиться в ИКАО для урегулирования спора с пакистанским руководством. «Пакистану следует хорошенько подумать над своим поведением, которое подрывает международные обычаи поведения», — заключил информатор.

Напомним, что 27 октября Пакистан отказался открыть свое воздушное пространство для пролёта самолёта Нарендры Моди в Саудовскую Аравию. Ранее, 20 сентября Исламабад также закрыл свое воздушное пространство для индийского лидера, который направлялся в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.