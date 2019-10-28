Уфа, , 08:53 — REGNUM Структуру правительства Башкирии определил глава региона Радий Хабиров. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы, глава Башкирии Радий Хабиров возглавит правительство республики. Он будет руководить его работой и работой членов правительства.

Заместители премьер-министра правительства Башкирии будут курировать деятельность органов исполнительной власти.

Радий Хабиров назначил двух новых первых заместителей.

Отмечается, что первым заместителем премьер-министра правительства Башкирии назначен Андрей Назаров, который в 2019 года занимал должность и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии. В его обязанности будет входить координация деятельности правительства по реализации национальных проектов и обеспечению выполнения целевых показателей.

Кроме этого, первым заместителем премьер-министра правительства Башкирии — руководителем аппарата правительства республики назначен Илшат Тажитдинов, который в 2018—2019 годах занимал эту должность, но с приставкой «и.о.».