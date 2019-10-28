Дамаск, , 09:00 — REGNUM Цели военной полиции, прибывшей на сирийско-турецкую границу, назвал начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Сергей Романенко.

Российская военная полиция в Сирии Mil.ru

По его словам, российские военнослужащие прибыли на сирийскую сторону турецко-сирийской границы в соответствии с условиями меморандума между Россией и Турцией.

Информация об этом содержится в тезисах выступления Романенко.

«Им надлежит в срок до 18:00 29 октября сего года содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы», — рассказал Романенко.

Он также отметил, что после вывода курдских подразделений будет начато совместное российско-турецкое патрулирование в районе 10-километровой зоны у границы к западу и востоку от района проведения операции «Источник мира» за исключением города Камышлы.

Российский генерал также отметил, что вместе с военной полицией в район вошли силы пограничной службы Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, Анкара остановила операцию «Источник мира» после подписания 22 октября президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума о взаимопонимании. После этого в районы на севере Сирии стали входить подразделения Сирийской арабской армии и военной полиции России. Это стало возможно, так как Демократические силы Сирии, состоящие преимущественно из курдских повстанцев, пошли на соглашение с Дамаском.

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