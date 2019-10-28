Мумбаи, Индия, , 08:34 — REGNUM Индусская ультраправая партия «Шив сена» («Армия Шиваджи») потребовала у правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди равного раздела власти в штате Махараштра. Об этом 28 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Информаторы издания заявили, что в коалиции БДП — «Шив сена» наблюдаются серьёзные разногласия по вопросу раздела мест в правительстве штата Махараштра. По сообщению источников, 28 октября делегации обеих политических сил раздельно нанесут визиты губернатору штата Бхагату Сингху Кошияри. Ожидается, что в ходе указанных встреч лидеры партий обсудят с губернатором перспективы формирования правительства Махараштры БДП и «Шив сеной» по отдельности. В настоящее время «Бхаратия джаната парти» и «Шив сена» ведут активную деятельность по привлечению на свою сторону независимых кандидатов, одержавших победу в своих избирательных округах.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. Хотя коалиция БДП — «Шив сена» одержала уверенную победу, набрав 161 место, блок партий потерял 24 места по сравнению с предыдущими выборами. На фоне ослабления «Бхаратия джаната парти» руководство «Шив сены» рассчитывает на возможность увеличить долю своих мест в правительстве Махараштры.