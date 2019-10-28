Уфа, , 08:29 — REGNUM Первый всероссийский форум молодых государственных служащих проходит в Уфе. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, на форум, который проходит в конгресс-холле «Торатау» и продлится до 29 октября, съехались более 400 госслужащих со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет.

Организаторами данного мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи и Министерство молодежной политики и спорта Башкирии.

По словам чиновников, итогом форума должно стать улучшение структуры органов по проведению молодежной политики и достижение более эффективных результатов молодых госслужащих как в профессиональной деятельности, так и в развитии творческого потенциала. Кроме этого, форум должен повысить привлекательность государственной службы.

По словам советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Степанова, в каждом субъекте Российской Федерации работает до 25% сотрудников до 35 лет.

«Мы хотим объединить это сообщество и предложить общую повестку, интересную всем. За эти дни у нас есть отличная возможность обсудить все вопросы и прийти к общему мнению», — сообщил он.