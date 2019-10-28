Киев, , 08:28 — REGNUM Судьба нового закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов переговоров в «нормандском формате», заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 27 октября в эфире телеканала ICTV.

«Да, действительно, закон заканчивается в конце года и нам предстоит новый законопроект вносить, а после этого — принимать. Я думаю, очень многое будет зависеть от нормандских переговоров, и от этого будем двигаться», — рассказал он.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса был введён на Украине в 2014 году, после начала гражданской войны, и продлён до 31 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Алексей Колтунович заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нечего предъявить лидерам «Нормандской четвёрки», а значит, сама встреча пока что не имеет смысла.

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