Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:27 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива выпустил постановление для посольства страны в РФ, в соответствии с которым сотрудники диппредставительства восточноафриканской страны должны начать подготовку мероприятий для российских предпринимателей, которые намереваются осуществлять капиталовложения в экономику Танзании. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление премьер-министра Танзании по итогам саммита «Россия — Африка».

В соответствии с новым постановлением, посольство Танзании в России должно содействовать установлению прямых контактов инвесторов с соответствующими органами и министерствами, чтобы удостовериться в том, что российские предприниматели будут инвестировать, учитывая национальные интересы Танзании. По сообщениям газеты, Маджалива выпустил данное постановление после выявления растущего интереса инвесторов к Танзании. По его словам, многие российские предприниматели планируют совершить визиты в Танзанию и лично оценить возможности для инвестиций, а также установить контакты с танзанийскими предпринимателями со схожими инвестиционными интересами.

«Моими личными усилиями и усилиями танзанийских предпринимателей мы начали программы по привлечению российских инвесторов, поэтому мне бы не хотелось, чтобы в их стремлении они встретили затруднения и запреты», — заявил Маджалива в Олимпийском парке в Сочи по случаю окончания саммита.

Он также отметил, что прошедшее мероприятие показало интерес российской стороны к взаимовыгодным инвестициям. Маджалива добавил, что наиболее перспективные области для капиталовложений — тракторная промышленность, нефтегазовая отрасль, полезные ископаемые, строительство инфраструктурных объектов, в частности — железных дорог, сфера образования, в особенности предоставление танзанийским студентам мест в вузах РФ.

Он заявил, что в ходе саммита провел переговоры об инвестициях с восемью российскими компаниями.