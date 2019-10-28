Копенгаген, , 08:32 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал свою датскую коллегу Метту Фредериксен за её высказывание относительно «оторванности» Албании от остальной Европы.

«Хоть я и нахожусь на своем посту недолгое время, я прекрасно вижу структурную проблему в ЕС: существует тенденция того, что те страны, которые обсуждаются в органах Европейского союза, становятся оторванными от того мира, частью которого мы являемся», — заявила глава датского правительства, приведя пример Албании. Помимо этого, Метте Фредериксен со своей стороны отметила, что ЕС неправильно расставляет свои приоритеты и тратит время на ненужные дискуссии. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Высказывания Метты Фредериксен, как и ряда политиков из Нидерландов и Франции за прошедшую неделю, относительно перспектив присоединения Албании к ЕС, интерпретируются как нежелание вышеперечисленных государств видеть восточноевропейскую страну в составе Европейского союза. Премьер-министр Эди Рама считает, что как в Дании, так и во Франции и Нидерландах, могут существовать «внутренние силы», выступающие против вступления Албании в ЕС.