Копенгаген, , 08:33 — REGNUM Представители датской партии «Новые граждане» предложили облегчить налоговое бремя на 16 тысяч долларов в год для тех семей, в которых один из родителей уходит с работы, чтобы заниматься воспитанием детей.

Об этой инициативе члены партии объявили в ходе общенационального собрания в Вайле. Согласно предложенному плану, налоговое послабление должно действовать до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. «Нынешний уровень налогообложения в Дании серьезно осложняет жизнь обычных семей, которые вынуждены жить на одну зарплату. Мы хотим протянуть руку помощи семьям, где родители предпочитают сами воспитывать детей», — заявила представитель «Новых граждан» по вопросам семьи Метте Тиесен. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Так называемая «налоговая скидка», по словам представителей партии, будет обходиться государству в 150 млн долларов в год. Однако это позволит увеличить ежемесячный расход на каждого члена семьи на 1 350 долларов. В настоящее время датчане имеют право подать заявку на выплату средств для заботы о ребенке в местные органы и получать в месяц от 281 до 1112 долларов.