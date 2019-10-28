Киев, , 08:10 — REGNUM Размер уже оформленных субсидий на оплату коммунальных услуг меняться не будет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Соответствующее видео он выложил 28 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Субсидии уменьшены в этом году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили. И принцип оформления субсидий также не меняется и в следующем году», — рассказал он.

Гончарук отметил, что правительство Украины ставит перед собой задачу снизить расходы на оплату коммунальных услуг до 15% совокупного дохода домохозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины приняло решение увеличить в 2020 году базовую норму платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

По мнению экспертов, новая власть Украины продолжает политику грабежа через коммунальные услуги, которую проводили при экс-президенте Украины Петре Порошенко.

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