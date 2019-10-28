Копенгаген, , 08:30 — REGNUM Сопредседатель датской партии «Либеральный альянс» Май Кристиансен заявила о своем выходе из партии. Это уже третья потеря «Либерального альянса» за прошедшую неделю.

«Будущее партии для меня неясно. Некоторые наши представители хотят отказаться от либерального курса», — отметила политик. На прошлой неделе из «Либерального альянса» вышли бывший спикер по политическим вопросам Кристина Егелунд и занимавший ранее пост министра внутренних дел Симон Эмиль Аммитцбёлль-Билле. Партия прошла в Фолькетинг на парламентских выборах 2019 года, набрав 2,3% голосов. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Май Кристиансен являлась сопредседателем «Либерального альянса» с 2011 года, когда партии впервые удалось получить мандаты в Фолькетинге. Однако после восьми лет работы политик приняла решение уйти.