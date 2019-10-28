* запрещённая в России организация

Москва, , 07:38 — REGNUM Обещание лидера полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Билецкого направить в Донбасс 10 тыс. боевиков указывает на то, кто на самом деле «истинный виновник» в блокировании Минских соглашений. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в сообщении на странице ведомства в Twitter.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договорённостей», — написала Захарова.

Напомним, 27 октября в видеообращении к президенту Украины главарь боевиков батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Белецкий пригрозил ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов.

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