Челябинск, , 06:23 — REGNUM В Челябинске граждане собирают подписи против шумозащитных заборов. Первыми подписались жители северо-западной части города, пишут местные СМИ.

Шумозащитные экраны представляют собой трёхметровые заборы серого цвета. Их ставят на улице Братьев Кашириных, на Новоградском проспекте и других территориях города. О планах установить их власти объявили весной. А в октябре приступили к воплощению идеи в жизнь. Работы ведёт ООО «Русэнергострой». Но местные жители выступили против, заявив, что такие заборы портят вид города, а местами превращают кварталы в гетто.

Пока собрано 70 подписей против установки таких заборов, пишет 74.ru. Собирать их будут до 30 октября, а затем передадут в правительство региона, мэрию, прокуратуру и УФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, на недовольство части горожан ранее отреагировала врип мэра Челябинска Наталья Котова. Она заявила, что с населением будут проведены встречи.