Багдад, , 05:37 — REGNUM Официальный Багдад, сомневается в надежности США и рассмотрит возможность «перенастройки» отношений с другими странами включая Россию и Иран. Об этом заявил президент Ирака Бархам Салех в интервью Axios.

«Способность США удерживать свои позиции ставилась под очень серьёзный вопрос… И союзники Соединённых Штатов озадачены, насколько на США можно положиться», — сказал Салех.

По его словам, Ирак будет действовать исходя из своих приоритетов и готов «перенастроить» отношения с странами, в том числе с Ираном и Россией.

Напомним, 27 октября в результате нанесения авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке были уничтожены несколько террористов.

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