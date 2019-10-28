Багдад, , 05:06 — REGNUM Число погибших в результате протестных акций в Ираке достигло 74, более 3600 получили ранения, сообщает 28 октября «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По данным независимой комиссии по правам человека в Ираке, в результате столкновений между протестующими и силами безопасности с 25 по 27 октября погибли 74 человека. Большая часть смертей вызвана пулевыми ранениями, кроме того люди погибали от удушения слезоточивым газом.

Число пострадавших на текущий момент составляет 3654 человека, среди которых как протестанты, так и правоохранители. Значительная часть из них уже покинула медучреждения, пройдя реабилитацию после отравления слезоточивым газом.

Источник напоминает, что за три дня протестов против безработицы и коррупции митингующие сожгли около 90 зданий, в том числе правительственных.