Черепаново, Новосибирская область, , 04:46 — REGNUM Глава Черепановского района Новосибирской области Аркадий Звонков покидает пост. В правительстве региона заявили, что делает он это «по собственному желанию», передаёт корреспондент ИА REGNUM. В

Андрей Травников и Аркадий Звонков Nso.ru

«Во время совещания с активом района, которое прошло в городе Черепаново 26 октября, губернатор Андрей Травников поддержал это решение и поблагодарил Аркадия Владимировича за работу, за вклад в развитие Черепановского района и Новосибирской области», — уточнили в областной администрации.

Как сообщают «Вести Новосибирск», Аркадию Звонкову исполнилось 65 лет. Район он возглавлял на протяжении 15 лет. Сам Звонков отметил, что продолжит работать на благо района, займётся курированием проекта по модернизации системы теплоснабжения Черепаново.