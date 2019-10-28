Вашингтон, , 04:44 — REGNUM США ответили отказом на запрос о передаче России летчика Константина Ярошенко, сообщают 28 октября «Известия».

Решение по отбывающему наказание по надуманному обвинению в американской тюрьме в штате Коннектикут российскому пилоту было принято еще 7 октября. Одно заявили об этом Ярошенко в день освобождения Марии Бутиной, задержанной в США в июле 2018 года.

«Я до сих пор не верю, что пришел отказ, — сообщил Ярошенко. — Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами».

Напомним, в 2010 году Ярошенко похитили на территории Либерии и обвинили в контрабанде наркотиков, после чего незаконно вывезли в США.