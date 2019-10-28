Москва, , 03:58 — REGNUM Благодаря высказанным лидером «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андреем Билецким угрозам весь мир увидел истинно виновных в блокировании выполнения Минских соглашений. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовала 27 октября пресс-служба ведомства.

С 2014 года страны НАТО и ЕС обвиняли Россию в том, что Минские договоренности не исполняются. Все это время Москва отвечала, что виновны в невыполнении «Минска» «националистически ориентированные элементы». Но заявление лидера националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расставило все точки над i.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», — отмечает Захарова.

Напомним, Билецкий вслед за лидером «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем опубликовал видео, в котором угрожал украинским властям введением в Донбасс десятков тысяч добровольцев.

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