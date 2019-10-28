Москва, , 03:42 — REGNUM Способен ли президент Украины Владимир Зеленский к реальной политике или выполняет лишь представительские функции? Поступившие от украинских националистов угрозы прокомментировал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда Билецкий угрожает президенту Украины блокировать разведение сил, направив тысячи новых бойцов в Донбасс, встаёт вопрос: кто определяет политику страны — Зеленский или Билецкий?» — рассуждает Пушков в Twitter.

В то время пока официальный лидер «позирует во фраке с белой бабочкой в Токио», Билецкий «диктует правила игры». «Двоевластие», — заключает Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозил ввести на юго-восток Украины десятки тысяч бойцов.

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