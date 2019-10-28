Казань, , 03:42 — REGNUM У главы минздрава Татарии Марата Садыкова, работающего в своей должности менее двух лет, появится новый заместитель. Эту должность займёт победитель российского конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков, входящий в кадровый резерв республики. Об этом заявил глава региона Рустам Минниханов на встрече с финалистами конкурса, передаёт ИА REGNUM.

Жаворонков на сегодня является главным внештатным онкологом региона и отработал в своей профессии свыше десятка лет. Помимо этого, он — заместитель главного врача республиканского онкодиспансера.

На сегодня у Садыкова уже есть пять заместителей. Неизвестно, заменит ли Жаворонков кого-то из них, или станет шестым замминистра.

Напомним, за несколько дней до заявления о новом заместителе, минздрав РТ принял список из 20 приоритетов 2020 года. Цели выносились на голосование через республиканский портал госуслуг. Те, что набрали больше всех голосов жителей, будут вынесены на рассмотрение общественного совета при министерстве.