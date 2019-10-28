Москва, , 03:24 — REGNUM Установка в Европе ракет средней и меньшей дальности, запрещенных соглашением о РСМД, «потребует от России дополнительных ответных действий». Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«И тогда это будет абсолютно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий», — сказал Антонов.

По его словам, мир сейчас может вернуться к ситуации до заключения этого договора в конце 80-х годов. Также Антонов отметил важность сохранения запрета на установку ракет средней и меньшей дальности в любой точке земного шара.

Напомним, в конце сентября представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек альянса Йенс Столтенберг получил письмо от Кремля с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РМСД. В НАТО заявили, что не доверяют предложению России.

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