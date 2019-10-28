Киев, , 02:57 — REGNUM Представители незаконных вооруженных формирований вывезли оружие из украинского села Золотое. Сообщение замглавы Нацполиции Вадима Трояна приводит 27 октября пресс-служба МВД Украины.

Комментируя ситуацию Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчеркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное». В настоящий момент в Золотом находится «группа волонтеров без оружия».

«В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан, — сообщает Троян. — Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия».

Напомним, ранее администрацией президента было опубликовано видео разговора президента Украины Владимира Зеленского и одетых в военную форму людей, от которых президент требовал «убрать оружие».

Читайте также: Оказывается: Зеленский в Донбассе говорил с вооруженными самозванцами

Позже в Операции объединенных сил Украины заявили о нелегальном положении указанных вооруженных лиц. Вскоре последовали угрозы от лидера ультранационалистической организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша.

Читайте также: Ярош обратился к Зеленскому: «Будет плохо всем»