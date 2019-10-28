Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Останки лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади следует сбросить в море. С таким предложением выступил советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайн, передает 27 октября CNN.

Море

По мнению чиновника, с останками ликвидированного США лидера исламистов нужно поступить также, как с телом бывшего лидера «Аль Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладана.

Напомним, в 2011 году после операции по ликвидации бен Ладана, Вашингтон принял решение о захоронении тела террориста в водах Аравийского моря. Данное решение выглядело странным на фоне того, что сообщение о ликвидации бен Ладана появлялись и до операции США 2 мая 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении спецоперации по ликвидации лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В числе прочего глава Белого дома поблагодарил Россию за открытие воздушного пространства для проведения спецоперации.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили о том, что не имеют достоверной информации об уничтожении аль-Багдади. Кроме того Москва не открывала воздушного пространства над Сирией для авиации США.