Москва, , 01:34 — REGNUM Законопроект, регулирующий сроки снятия нарушающей закон тонировки стекол автомобиля, внесен в Госдуму. Проект закона внесен депутатом и сенатором от фракции КПРФ, сообщила пресс-служба главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР).

Действующее законодательство предусматривает штрафы за пользование автомобилем с тонировкой лобового и передних стекол, пропускающей менее 70% светового потока.

По закону сотрудник полиции может требовать устранения нарушения. И особо рьяные сотрудники могут требовать снять тонировку немедленно, что в большинстве случаев затруднительно без причинения ущерба.

Для исключения подобных случаев законопроектом предлагается установить срок исправления нарушения до вступления в законную силу постановления об административном правонарушении.