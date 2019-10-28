Тегеран, , 00:44 — REGNUM Усилением экономического террора назвал выдвинутые США новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном министр внутренних дел республики Мохаммад Зариф. Соответствующий комментарий глава МИД опубликовал в Twitter.

Дядя Сэм

«Вопреки своим обманчивым заявлениям, новые правила США усугубят экономический терроризм для простых иранцев, — отметил Зариф. — Помпео заблуждается о том, что иранцы должны поклониться США, «если они хотят есть».

Напомним, 25 октября США объявили об ужесточении правил торговли гуманитарными товарами с Ираном. В новой редакции санкции будут касаться не только Ирана, но и состоящих в торговых отношениях с Тегераном государств.

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