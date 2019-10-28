Сантьяго, , 00:45 — REGNUM Режим чрезвычайного положения, вызванный массовыми протестами снят на всей территории Чили. Соответствующий указ подписан президентом страны Себастьяном Пиньера, сообщает пресс-служба администрации президента.

Флаг Чили

«Президент Себастьян Пиньера подписал все необходимые указы для того, чтобы с 00:00 28 октября режим чрезвычайного положения был отменён во всех регионах и коммунах, в которых он был введён», — говорится в сообщении.

Ранее на фоне охвативших страну протестов президент заявил о необходимости министров правительства подать в отставку для формирования правительства народного доверия.

Напомним, 19 октября президент Чили ввёл ЧП в столице страны в связи с массовыми акциями протеста. Число протестующих в Сантьяго превышало 1,2 млн человек. Протесты вспыхнули после повышения цен на проезд в метро.

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