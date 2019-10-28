Сан-Педро-Сула, Гондурас, , 08:29 — REGNUM В тюрьме строго режима на западе Гондураса был убит член наркокартеля Нери Орландо Лопес, также известный как Магдалено Меса. Он должен был дать показания против брата президента Хуана Антонио «Тони» Эрнандеса, находящегося в Нью-Йорке под следствием по обвинению в организации наркотрафика. Об этом сообщает гондурасское агентство Criterio.

То, что Лопес находился в сопровождении полицейских, не помешало нападавшим нанести ему многочисленные пулевые ранения.

Лопес был единственным связующим звеном между Тони Эрнандесом и наркокартелем Valle Valle.