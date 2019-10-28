Сан-Педро-Сула, Гондурас, 28 октября 2019, 08:29 — REGNUM В тюрьме строго режима на западе Гондураса был убит член наркокартеля Нери Орландо Лопес, также известный как Магдалено Меса. Он должен был дать показания против брата президента Хуана Антонио «Тони» Эрнандеса, находящегося в Нью-Йорке под следствием по обвинению в организации наркотрафика. Об этом сообщает гондурасское агентство Criterio.
То, что Лопес находился в сопровождении полицейских, не помешало нападавшим нанести ему многочисленные пулевые ранения.
Лопес был единственным связующим звеном между Тони Эрнандесом и наркокартелем Valle Valle.
Адвокат погибшего заключённого Карлос Чахтур счёл убийство политическим и возложил ответственность за него на правительство Гондураса. «Его убили, чтобы он ничего не рассказал [следствию]», — заявил Чахтур. Лопес содержался в тюрьме El Pozo города Сан-Педро-Сула с октября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в незаконном ношении оружия и хранении запрещённых. взрывчатых веществ.